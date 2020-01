Happy Birthday, Chicago West (2)! 2018 erblickte die kleine Tochter von Kim Kardashian (39) und Kanye West (42) mit Hilfe einer Leihmutter das Licht der Welt. Seitdem verzaubert Chi nicht nur Mama Kim, sondern auch die ganze Kardashian-Jenner-Fanbase. Am Mittwoch kann die erfolgreiche Unternehmerin ihren Stolz kaum in Worte fassen – und widmete Chicago ein paar süße Zeilen zu ihrem zweiten Geburtstag!

Mit einem neuen Pic auf Instagram gratulierte die 39-Jährige ihrer Tochter zum Ehrentag. "Alles Gute zum Geburtstag, mein süßes Baby-Girl! Ich kann es kaum glauben, dass du mittlerweile schon zwei Jahre alt bist. Du bringst einfach so viel Freude in unser Leben", schwärmt der Keeping up with the Kardashians-Star von ihrer kleinen Prinzessin. Kim freut sich offensichtlich sehr daran, Chicago beim Heranwachsen zuzuschauen.

Im vergangenen Jahr schmiss Kim für ihre jüngste Tochter eine aufwändige, große Party. Unter dem Motto des Kinderbuchklassikers Alice im Wunderland verwandelte die Make-up-Queen ihre Villa in ein wahres Märchenparadies. Wie die Kardashian-Wests wohl dieses Jahr Chicagos Geburtstag feiern werden?

Instagram / kimkardashian Chicago West, Tochter von Kim Kardashian und Kanye West

Getty Images Kim Kardashian im November 2019

Instagram / kimkardashian Chicago West im Dezember 2019

