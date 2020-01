Heiß, heißer, Kim Kardashian (39)! Das Model ist dafür bekannt, nicht mit ihren Reizen zu geizen – denn die 39-Jährige zeigt gerne ihre heißen Kurven, mit allem, was dazu gehört. Besonders mit ihrem üppigen Hinterteil sorgte die Ehefrau von Kanye West (42) bereits für einige Schlagzeilen. Ihre enge Vertraute Paris Hilton (38) hat sogar einen eigenen Song über ihr berühmtes Gesäß veröffentlicht. Und dass Kim auch mächtig stolz auf ihre Rundungen ist, zeigt sie nun auf diesen aktuellen Fotos!

Am Mittwoch teilte die Keeping up with the Kardashians-Beauty mehrere Schnappschüsse von sich, wie sie sich in einem rostfarbenen Badeanzug mit Cut-Outs am Strand räkelt. Dabei sitzt sie auf Knien im Sand, stützt sich auf ihren Beinen ab und setzt ihr Hinterteil gekonnt in Szene. Ihre Haare waren in einem langen geflochtenen Zopf zusammengebunden, dazu rundeten eine braune Sonnenbrille und große goldene Ohrringe ihren Beach-Look ab.

Ihre Fans freuen sich über den Anblick der vierfachen Mutter. "Ich kann meine Augen nicht mehr von dir abwenden, du siehst mega aus", kommentierte ein Nutzer. Eine andere Userin konnte bei diesen Fotos kaum glauben, dass Kim dieses Jahr ihren 40. Geburtstag feiert.

Kim Kardashian, Januar 2020

Kim Kardashian, Januar 2020

Kim Kardashian, Januar 2020

