Celine Dion (51) muss einmal mehr einen schweren familiären Verlust zum Beginn eines Jahres verkraften: Ihre geliebte Mutter Therese Dion ist gestorben. Bereits im Jahr 2016 hatte die Musikerin zwei ähnlich schwere Schicksalsschläge durchleiden müssen: Ebenfalls im Januar vor vier Jahren waren ihr Ehemann René Angélil (✝73) und ihr Bruder Daniel Dion ums Leben gekommen. Nun muss sich Celine von einem weiteren Familienmitglied verabschieden: Ihre 92-jährige Mama erlag gesundheitlichen Problemen!

Das bestätigte nun das US-amerikanische News-Portal TMZ. Therese sei bereits am vergangenen Donnerstag im Kreise ihrer Liebsten in ihrer Heimat Kanada gestorben. Celines Schwester Claudette hatte bereits vergangenes Jahr über die abnehmende Gesundheit ihrer Mutter gesprochen: Die 92-Jährige habe bis zuletzt unter anderem unter Gedächtnisverlust, Sehstörungen und Gehörverlust gelitten. Besonders tragisch: Therese starb am gleichen Tag wie ihr Sohn Daniel und nur zwei Tage nach dem vierten Todestag von Celines Ehemann René.

Therese war vierzehnfache Mutter. All ihre Kinder zog sie mit ihrem Ehemann Adhemar in Charlemagne bei Montreal auf. Ihren Partner hatte sie bereits 2003 für immer verabschieden müssen. Celine befindet sich aktuell auf großer Welttournee und soll dieses Wochenende eigentlich in Miami auftreten. Ob sie die kommenden Konzerte allerdings wirklich durchziehen wird, ist noch nicht bekannt.

Getty Images Celine Dion bei der Pariser Fashion Week 2019

Getty Images Celine Dion mit ihrem Ehemann René Angélil (l.) und Mama Therese (r.) 2007

Getty Images Celine Dion bei der Giorgio Armani Haute Couture Show in Paris, Januar 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de