Tim Rasch (21) drückt Daniela Büchner (41) im Dschungelcamp die Daumen! Die Witwe von Jens Büchner (✝49) war in den vergangenen Tagen das Thema der RTL-Reality-Sendung. Jeden Tag wurde der Goodbye Deutschland-Star von den Zuschauern in die Ekelprüfung gewählt. Wegen ihrer zum Teil schlechten Laune ist das Publikum nach und nach immer genervter von ihr. Einer freut sich aber darüber, Danni im Busch zu sehen – und wünscht ihr sogar den Sieg: Berlin - Tag & Nacht-Star Tim!

Promiflash traf das Seriengesicht im Rahmen des Promi-Charity-Events SmileChild in Berlin und plauderte mit ihm über die aktuelle Lage in Down Under. Vor allem eine Kandidatin hat es dem BTN-Darsteller dabei angetan: "Bei Danni dachte ich erst, ist die wirklich so? Aber jetzt gerade fange ich langsam an, sie zu mögen", stellte er im Interview klar. Die Kritik, sie rede zu viel über ihren verstorbenen Mann, könne er nur wenig nachvollziehen. "Aber was sollst du machen, wenn du deinen Mann verloren hast und die Presse einen die ganze Zeit darauf anspricht", verteidigte er die fünffache Mutter.

Doch auch Elena Miras (27) ist eine Favoritin des 22-Jährigen. "Sie ist ja RTL-II-Familie", begründete er die Sympathie für die temperamentvolle Schweizerin. Denn bekannt wurde die Mama von Aylen 2017 durch ihre Teilnahme an dem RTL-II-Kuppelformat Love Island. Doch eigentlich hatte Tim aber einen ganz anderen Kandidaten vorne gesehen: "Mein Favorit ist leider schon raus, Marco. Ich musste jetzt ein bisschen umsatteln", schloss er ab.

