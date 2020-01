Die ehemalige Dschungelkönigin Melanie Müller (31) ist kein Fan von Sonja Kirchberger (55)! 2014 wurde die Ballermann-Sängerin zur Urwald-Queen gekürt. Sie weiß also ganz genau, wie man die TV-Zuschauer von sich im australischen Busch überzeugen kann. Dieses Jahr versucht die "Venusfalle"-Darstellerin sich gegen ihre Konkurrenten im Dschungelcamp durchzusetzen und scheint langsam in der Freiluft-WG aufzutauen. Melli rechnet ihr allerdings im Promiflash-Interview keine allzu großen Chancen auf die Krone aus: Sie findet Sonja sogar so uninteressant, dass sie ihren Namen schon wieder vergessen hat!

"Superlangweilig finde ich die Älteste, mir fällt der Name gerade nicht ein. Die Schauspielerin. Ich weiß nicht, was die genommen hat, aber diese Droge will ich im Alter auch gerne haben, dass mir alles scheißegal ist", scherzt die zweifache Mutter gegenüber Promiflash. Aber ob Sonja wirklich mit irgendwelchen Substanzen nachgeholfen hat? Immerhin scheinen ihr mittlerweile die Streitereien mit Danni Büchner (41) nicht mehr ganz egal zu sein. In den vergangenen Folgen schloss sie sich mit Elena Miras (27) zusammen und zog heftig über die Kult-Auswanderin her.

Doch nicht nur die 55-Jährige hat Melanie nicht überzeugen können, auch Raúl Richter (32) und Marco Cerullo (31) kämpfen ihrer Meinung nach nicht hart genug für den Sieg: "Das sind alles Menschen, wo ich sage, Dschungel ist schon ein bisschen performen und das weiß man eigentlich auch, wenn man sich gut informiert hat, was man machen muss, dass alle dich klasse finden", zieht die 31-Jährige ein rigoroses Fazit.

TVNOW Raúl Richter und Sonja Kirchberger, Dschungelcamp Tag 6

Wehnert, Matthias / ActionPress Melanie Müller im Oktober 2019

