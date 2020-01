2020 stellt das Leben von Herzogin Meghan (38) völlig auf den Kopf – und das ist nur der Anfang! Erst letzte Woche verkündete sie mit ihrem Mann Prinz Harry (35), dass sich beide aus der britischen Königsfamilie und von ihren royalen Pflichten zurückziehen wollen. Kurz nach dieser Verkündung kehrte die ehemalige Suits-Darstellerin sogar schon in ihre Wahlheimat Kanada zurück. Und dort könnte die 38-Jährige dank ihres Status schon bald eine Menge Geld verdienen, glauben Experten!

So schätzt beispielsweise der PR-Agent Max Markson die künftige finanzielle Lage für das Königspaar in einem Interview ein. "Meghan könnte mit Sicherheit 250 Millionen Dollar (also über 225 Millionen Euro) in den nächsten fünf Jahren verdienen", berechnet der Australier im Gespräch mit dem Sender hit105 Brisbane. Wenn Harry ebenfalls einige Auftritten zusagen würde, könne er eine ähnliche Summe einsacken. "Oder sie machen einen Deal mit Netflix, da sitzt ja schließlich das ganz große Geld", ergänzte der Experte, denn Harry und Meghan seien mittlerweile eine globale Marke geworden.

Die Veröffentlichung einer gemeinsamen Autobiografie könnte zudem auch eine Möglichkeit sein, wie die Eltern des kleinen Archie zu großen Einnahmen kommen. "Sie würden mehr als 64 Millionen Dollar (rund 58 Millionen Euro) damit machen. Die könnten sich sogar ihren eigenen Gehaltscheck schreiben", verdeutlichte der Experte. Denn die Welt liege den beiden aktuell zu Füßen.

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry, Januar 2020

Anzeige

Getty Images Max Markson, August 2009

Anzeige

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry, Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de