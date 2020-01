Zooey Deschanel wird zu ihrem Ehrentag mit einer Liebes-Botschaft überrascht! Das vergangene Jahr schien für die New Girl-Darstellerin zunächst kein gutes Ende genommen zu haben: Im Herbst verkündete die Schauspielerin das Beziehungs-Aus mit ihrem Ehemann Jacob Pechenik – doch nur wenige Wochen später schwebte die Schauspielerin wieder auf Wolke sieben: Mit dem "Property Brothers"-Star Jonathan Scott (41) funkte es. Am Freitag feierte Zooey ihren 40. Geburtstag und ihr Liebster erfreute sie dazu mit süßen Grüßen.

"Alles Liebe und Gute an den wunderbaren Menschen, der Spaß und Freude zurück in mein Leben gebracht hat", schrieb der 41-Jährige auf seinem Instagram-Kanal zu einem Foto von seiner Freundin. In einem pinken Kleid und mit einem Geburtstags-Luftballon in der gleichen Farbe posierte die Serien-Bekanntheit vor der Kamera und schaute verträumt in die Ferne: Zooey freute sich offenbar, ihr Jubiläum mit dem brünetten Reality-Star verbringen zu können. In ihrer Story postet sie einen Einblick in die gemeinsamen Stunden mit ihrem Liebsten.

Schon kurz vor Weihnachten hatte Jonathan öffentlich von der Jessica-Day-Darstellerin geschwärmt und dabei verraten, was er am meisten an seiner Partnerin schätzt. "Ich muss wirklich sagen, dass sie das Beste in mir zum Vorschein bringt. Sie bringt mich dazu, die beste Version meiner selbst sein zu wollen", sagte er in der Show TODAY with Hoda & Jenna. Auch sein Zwillingsbruder war der Meinung, dass er Jonathan noch nie so glücklich gesehen habe.

Instagram / zooeydeschanel Zooey Deschanel und Jonathan Scott

Anzeige

Instagram / mrsilverscott "Property Brothers"-Star Jonathan Scott und "New Girl"-Darstellerin Zooey Deschanel

Anzeige

Instagram / mrsilverscott Zooey Deschanel und Jonathan Scott

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de