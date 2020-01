Finanziert Prinz Charles (71) etwa Prinz Harrys (35) und Herzogin Meghans (38) Leben abseits des Palastes? Das junge Paar gab vor wenigen Tagen bekannt, dass es von allen royalen Ämtern zurücktreten und finanziell unabhängig werden wollen. In Zukunft werden die beiden also nicht mehr von Steuergeldern leben. Auf finanzielle Unterstützung von anderen Mitgliedern der Königsfamilie wollen sie aber offenbar nicht verzichten: Prinz Charles bezahlt Harry und Meghan offenbar immer noch mehrere Millionen Euro im Jahr!

Laut der Website sussexroyal.com soll die Arbeit von Meghan und Harry zu satten 95 Prozent durch das Herzogtum Cornwall – den Privatbesitz von Prinz Charles – finanziert werden. Angeblich soll der 71-Jährige seinem Sohn und seiner Schwiegertochter jährlich etwa 2,6 Millionen Euro auszahlen. In ihrem Statement zum Royal-Rücktritt erklärten die ehemalige Schauspielerin und der royale Rotschopf zwar, keine Steuergelder mehr nutzen zu wollen, von den Einnahmen aus Charles' Herzogtum war dabei allerdings nie die Rede. "Sie werden weiterhin privat Geld von dem Prinzen von Wales bekommen", ist sich Royal-Expertin Rebecca English gegenüber Daily Mail sicher.

Diese Finanzspritze können Harry und Meghan jetzt sicherlich gut gebrauchen. Sie müssen in den kommenden Monaten nämlich das Geld zurückzahlen, das sie für die Renovierung ihres Hauses in Windsor genutzt haben. Dort werden die Eltern des kleinen Archie in Zukunft wohl nicht mehr oft leben. Insgesamt sind das 2,8 Millionen Euro, die Meghan und Harry noch aufbringen müssen.

RICHARD POHLE/AFP/Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles im März 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Ascot

