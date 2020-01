Die Stimmung im Dschungelcamp wird zunehmend schlechter – darauf haben aber nicht mehr alle Stars Bock! Der Grund für die Miesepeter-Laune: Die ständigen Lästereien gegen Danni Büchner (41) reißen auch an Tag zwölf nicht ab. Vor allem Elena Miras (27) und Sonja Kirchberger (55) finden immer wieder Gründe, gegen die Büchner-Witwe zu wettern – und tuscheln am Abend, bevor die Schauspielerin die Sendung verlassen muss, angeregt am Lagerfeuer. Prince Damien (29) und Raúl Richter (32) ignorieren die beiden dabei gekonnt und das passt den zweien gar nicht: Steht der Daily-Darsteller kurz vorm emotionalen Ausbruch?

"Lasst uns sprechen und reden. Wir müssen uns alle zusammenreißen. Hier wird getuschelt, dort wird getuschelt. Ich halte davon nichts. Es muss offen geredet werden", unterbricht Raúl die Zweier-Läster-Session von Elena und Sonja. Ihm gehe die schlechte Stimmung und die Grüppchenbildung auf die Nerven – er sehe den Frieden der Freiluft-WG in Gefahr. Die Ex-Love Island-Kandidatin ist dabei anderer Meinung, sie unterstellt dem TV-Gesicht, Konflikte totzuschweigen, um an die begehrte Dschungelkrone zu kommen.

Nachdem sich der 32-Jährige bisher immer aus den anhaltenden Streitthemen rausgehalten hatte, spricht er damit endlich an, was ihn an seinen Konkurrenten stört. Im Einzelinterview verrät Raúl jedoch, sich trotz der Ansage bedeckt halten zu wollen: "Ich habe keine Taktik. Ich bin so, wie ich bin: einfach ein netter Kerl." Ob er das bis zum Finale durchhalten wird? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

