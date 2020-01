In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in Los Angles wieder die Screen Actors Guild Awards verliehen. Auf diesem Event feierten Brad Pitt (56) und Jennifer Aniston (50) 15 Jahre nach ihrer Scheidung eine herzliche Reunion. Backstage traf sich das Ex-Pärchen kurz nach ihren jeweiligen Award-Gewinn und beglückwünschte sich. Doch wie sah es nach der Verleihung aus: Haben Brad und Jennifer auch zusammen den Abend verbracht?

Wie Page Six berichtet, besuchten die beiden nach der Show dieselbe After-Party. Doch keiner der Gäste hat den 56-Jährigen und die Schauspielerin zusammen gesehen. Brad hing angeblich die ganze Zeit mit seiner "Once Upon a Time in Hollywood"-Crew um Leonardo DiCaprio (45) und Co. ab, während Jen den Abend mit dem Netflix-Boss Ted Sarandos (55) und anderen Freunden verbrachte.

Später ging die 50-Jährige noch zum Dinner, wo Augenzeugen dann gespannt, aber offensichtlich umsonst, auf das Erscheinen von Brad warteten. "Wir dachten, Brad würde vielleicht auch noch dazu stoßen, aber dem war nicht so. Jeder in diesem Restaurant hat nach ihm Ausschau gehalten", erzählte eine Quelle dem Online-Magazin.

Getty Images Jennifer Aniston und Brad Pitt

Getty Images Brad Pitt und Leonardo DiCaprio

Getty Images Jennifer Aniston bei den SAG Awards 2020

