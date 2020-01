Herzogin Kate (38) gilt seit Jahren als echte Fashionista der britischen Königsfamilie. Mit ihrem klassisch-eleganten Stil begeistert sie bei offiziellen Auftritten regelmäßig die Fans. Dabei trägt die Frau von Prinz William (37) oft hochwertige Designer-Teile, die ihren Preis haben. Diese kombiniert sie immer wieder auch mit erschwinglichen Kleidungsstücken. Der Rock, den Kate bei einem ihrer letzten Termine trug, ist momentan im Sale – und ein echtes Schnäppchen.

Als Kate am Mittwoch das Ely and Caerau Childen's Centre in Wales besuchte, erschien sie in einem bodenlangen, cognacfarbenen Mantel des spanischen Labels Massimo Dutti. Darunter trug sie einen stylishen Rock mit Leomuster, der von der Modekette Zara stammte und im Online-Shop von 35 Euro auf 12 Euro reduziert war. Die schlechte Nachricht: Mittlerweile ist der Rock in allen Größen restlos ausverkauft.

Ähnlich verhielt es sich mit dem Hahnentrittmuster-Kleid samt Schluppe, das Kate kürzlich bei einem Termin in Bradford anhatte. Dabei handelte es sich ebenfalls um ein Modell von Zara, das online auf 18 Euro reduziert war. Dementsprechend groß war die Nachfrage: Kurz, nachdem die ersten Fotos von Kate in dem Dress veröffentlicht wurden, war das Teil bereits vergriffen.

Getty Images Herzogin Kate

Getty Images Herzogin Kate, Januar 2020

MEGA Prinz William und Herzogin Meghan in Bradford

