Für Joell hat sich sein Schweiß und Fleiß bei The Biggest Loser vorerst nicht ausgezahlt. Am Sonntag stellten sich die Teilnehmer im Abnehmcamp wieder dem Kampf gegen die Kilos. Die Teamphase hat bisher noch nicht begonnen, deshalb musste jeder Kandidat für sich alleine Kampfgeist beweisen. Am Ende konnte Joell den geringsten Gewichtsverlust auf der Waage vorweisen und musste deshalb die Show verlassen. Gegenüber Promiflash verrät er jetzt, wie es ihm nach dem Rauswurf geht.

"Mir geht es nach dem Ausscheiden gut", erklärte der Lkw-Fahrer. Natürlich sei er traurig, nicht mehr dabei zu sein, aber an dieser Tatsache könne er jetzt nichts mehr ändern. "Ich habe zwar die Schlacht verloren, aber der Krieg ist noch nicht vorbei", beteuerte Joell im Gespräch. Warum er so wenig abgenommen hat, könne er sich selbst nicht erklären, aber er habe sich nichts vorzuwerfen.

Trotz des frühen Ausstiegs bereue er die Teilnahme nicht – er würde sogar noch einmal teilnehmen: "Ich würde wieder bei "The Biggest Loser" mitmachen, weil es einfach der Hammer ist." Man habe Zeit für sich und könne sich ganz auf sich selbst konzentrieren.

SAT.1 / Benedikt Müller Dominic und Sarah Harrison als Trainer des "The Biggest Loser"-Secret-Teams

Sat.1 / Arya Shirazi Joell bei "The Biggest Loser" 2020

Sat.1 "The Biggest Loser"-Logo

