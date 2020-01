Das Jahr 2020 war für Lisa del Piero (23) eine große Herausforderung! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin verlor ganz plötzlich ihren Vater im Alter von nur 49 Jahren – für die 23-Jährige ein großer Schock und immenser Verlust! Besonders die Weihnachtsfeiertage und der Jahreswechsel setzten der Fitness-Influencerin zu, denn es waren die ersten Feiertage ohne ihren Papa. Wie sie es meisterte, diese emotional aufgeladene Zeit durchzustehen, hat sie nun Promiflash verraten!

Während der Premiere der erotischen Show "Magic Mike Live" in Berlin verriet Lisa, dass es ihr mittlerweile bereits deutlich besser ginge. "Ich bin jetzt stärker als je zuvor zurück", versicherte sie im Interview. Sie gestand, dass es für sie wichtig gewesen sei, die Trauer richtig zu verarbeiten. "Ich würde mich in der Zeit nicht zu viel ablenken", riet sie anderen, die in einer ähnlichen Phase stecken.

Man müsse sich vor Augen führen, dass das Leben trotzdem weitergeht. "Die Person hätte ja auch nicht gewollt, dass man nur in der Ecke sitzt und weint", erklärte die TV-Bekanntheit im Gespräch mit Promiflash. Sie wisse, dass ihr Papa immer stolz auf sie sei – und sie trage ihn immer in ihrem Herzen.

