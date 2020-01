Die No Angels sind noch immer unzertrennlich! Nadja Benaissa (37), Lucy Diakovska (43), Sandy Mölling (38), Vanessa Petruo (40) und Jessica Wahls (42) gehörten über viele Jahre zu den erfolgreichsten Girlgroups Deutschlands. Nach einem vorläufigen Band-Aus 2003 und einem Comeback vier Jahre später hatten sich die Künstlerinnen 2014 endgültig getrennt. Doch nach ihrer intensiven Zeit zusammen auf und neben der Bühne halten sie auch heute noch Kontakt!

Bei der Premiere von "Magic Mike Live" in Berlin plauderte die 42-Jährige mit Promiflash über die Zeit mit der Musiktruppe und wie sie auch weiterhin miteinander befreundet seien: "Ich denke ganz oft an die Zeit, ich liebe die Songs, immer mal wieder höre ich mir die an und schreibe oder telefoniere mit den Mädels." Sie hätten damals als Team im Rampenlicht eine gewisse Magie gehabt, die sie auch heute noch verspüre, wenn sie sich sähen. "Das stirbt einfach nie, das ist immer großartig und toll. Klar hat es Höhen und Tiefen gehabt, aber insgesamt ist es einfach das Paket", offenbarte die Sängerin.

Auch ihre einstige Bandkollegin Lucy hatte im Promiflash-Interview erzählt, dass die Band für sie immer etwas Besonderes sein werde: "No Angels war, wird und ist für immer meine größte Liebe. Das ist so ein großes Stück in meinem Herzen." Sie würde die Zeit als Bühnenstar sehr vermissen.

Getty Images No Angels 2007

Anzeige

Getty Images No Angels 2007 in Berlin

Anzeige

Wenzel, Georg Lucy Diakovska mit Jessica Wahls 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de