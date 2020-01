Christin Kaeber macht sich für die Zeit als Mutter bereit! Vergangenen Oktober verkündete die ehemalige Survivor-Kandidatin zuckersüße News: Zusammen mit ihrem Freund Leons erwartet sie den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Bis ihr Töchterchen tatsächlich das Licht der Welt erblickt, erfreut die Beauty ihre Fans regelmäßig mit Schwangerschafts-Updates auf ihrem Social-Media-Kanal. Im letzten Trimester posiert Christin jetzt aber nicht nur mit XXL-Kugel vor dem Spiegel: Sie hat sich auch eine neue Frisur verpassen lassen.

"Kleines Mom-Fresh-up", freut sich die werdende Mutter auf Instagram. Dazu postet sie zwei Fotos von sich mit dem neuen Look. Ihre blonden, gewellten Haare fallen nicht mehr tief in den Rücken, sondern umspielen nur noch ihre Schultern. Lächelnd und mit der Hand an ihrem immer größer werdenden Babybauch begutachtet Christin das Friseur-Ergebnis im Spiegel. Ob sie sich extra zum anstehenden Geburtstermin noch einmal schick gemacht hat? Immerhin dürfte die Kleine nicht mehr lange auf sich warten lassen.

"Wir befinden uns auf dem Endspurt und ich merke mehr denn je, wie die Zeit verfliegt. In wenigen Wochen, vielleicht auch Tagen, ist es endlich soweit. Wir lernen dich zappelndes Mäuschen endlich kennen", schreibt sie weiter zu dem Posting. Dass sie schon bald ein neues Familienmitglied begrüßen darf, könne die 30-Jährige noch immer kaum begreifen.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber in der 26. Schwangerschaftswoche

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber präsentiert ihre neue Frisur

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber im Januar 2020

