Große Vorfreude im Netz! Vor wenigen Minuten erst gaben Sarah (28) und Dominic Harrison (28) bekannt, dass ihr zweites Baby unterwegs ist. Nachdem sie 2017 bereits Töchterchen Mia Rose (2) auf der Welt begrüßen durften, fragten sich viele, wann wohl ein Geschwisterchen für die Kleine nachkommen wird. Die Nachricht über die zweite Schwangerschaft ist demnach am heutigen Samstag also eingeschlagen wie eine Bombe: Nicht nur die Fans stehen Kopf, sondern auch viele Influencer-Kollegen meldeten sich schon mit Gratulationen!

Auf Instagram teilte das Elternpaar heute ein Ultraschallbild des ungeborenen Babys und schrieb dazu: "Ihr könnt jetzt aufhören, zu fragen". Bloggerin Liz Kaeber (27) ist superhappy für ihre Freundin: "Ich freue mich einfach so sehr – was für ein emotionaler Moment, als ihr uns davon erzählt habt!" Und auch Influencerin Novalanalove und Fitness-Star Pamela Reif (23) gratulierten den beiden bereits zum kommenden Nachwuchs.

Auf YouTube hatte das Video über die Schwangerschaft innerhalb nur einer Stunde bereits über 230.000 Klicks – ihre Fans freuen sich also tierisch für die beiden Netz-Stars. "Ihr werdet das so gut machen, ihr seid einfach so tolle Eltern", schwärmte eine Userin. Andere Nutzerinnen können es noch gar nicht fassen und freuen sich insbesondere auf die neuen Babybauch-Bilder der 28-Jährigen.

YouTube / Team Harrison Sarah und Dominic Harrison im Januar 2020

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Januar 2020

Instagram / sarah.harrison.official Dominic, Mia Rose und Sarah Harrison, April 2019

