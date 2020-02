Freut sich John Cena (42) für seine Ex? Der Wrestler war knapp sechs Jahre mit Nikki Bella (36) zusammen. Trotz Verlobung kam es aber nicht zur Hochzeit, sondern im Sommer 2018 folgte überraschend die Trennung. Mittlerweile sind beide aber wieder in glücklichen Beziehungen: John ist mit Shay Shariatzadeh zusammen – Nikki ist mit Profitänzer Artem Chigvintsev verlobt. Diese Woche verkündete die Sportlerin nun überglücklich, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Wie geht es John damit, dass seine Ex-Freundin schwanger ist?

Der Hollywood-Schauspieler äußerte sich nicht selbst zu der Neuigkeit – dafür ließ ein enger Freund des 42-Jährigen gegenüber Hollywood Life durchblicken: "John freut sich sehr für Nikki und Artem. Er liebt es, dass Nikki an einem Punkt in ihrer Beziehung ist, wo sie das alles erlebt." Er habe das Gefühl, dass aktuell alles so passiert, wie es passieren sollte, führte der Insider weiter aus. "Er ist sehr glücklich, dass sie glücklich ist, es ist ein schöner Moment für sie und er ist aufgeregt für sie", betonte die Quelle.

Kein Wunder, dass John so positiv gestimmt ist – schließlich genießt er aktuell selbst seine neue Beziehung. "Ich kann ganz selbstbewusst sagen, dass ich extrem glücklich bin", schwärmte er in Bezug auf seine Partnerin Shay in der Today Show. Im November 2019 absolvierten die Turteltauben auch ihren ersten Pärchen-Auftritt auf dem roten Teppich und strahlten verliebt in die Kameras.

Getty Images Nikki Bella und Artem Chigvintsev bei den Nickelodeon Kids' Choice Sports 2019

Getty Images John Cena bei der Premiere von "Bumblebee"

SIPA PRESS / ActionPress Shay Shariatzadeh und John Cena in Westwood, Januar 2020

