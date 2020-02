Denise-Jessica König möchte sich offenbar mit Oliver Pocher (41) anlegen! Die mittlerweile ausgeschiedene Bachelor-Kandidatin versuchte gleich zu Beginn der diesjährigen Staffel bei Rosenkavalier Sebastian Preuss (29) einen guten Eindruck zu hinterlassen und schenkte dem Sportfan zur Begrüßung einen Tennisschläger. Das fand der Comedian offenbar so amüsant, dass er die Szene mit seiner Frau Amira in einem Clip parodierte – statt eines Schlägers zückte Oli jedoch eine Klobürste, um sie der Brünetten zu überreichen. Das lustige Video ging offenbar auch an Denise-Jessica nicht vorbei: Sie fordert den 41-Jährige deswegen jetzt zu einem ungewöhnlichen Match heraus!

In ihrer Instagram-Story sprach die Blondine über den Sketch auf ihre Kosten und erklärte: "Ich persönlich fand es ja total lustig und habe auch echt darüber gelacht, hab mir aber jetzt gedacht, ich setzte zum Rückschlag an." Und für den hatte Denise-Jessica offenbar schon die entsprechende Idee: "Ich fordere dich hiermit zum Klobürsten-Duell auf", sagte sie selbstbewusst.

Wie genau das Spiel mit dem Schrubber aussehen soll, wusste der TV-Star schon bis ins Detail – ließ Oli jedoch noch die Wahl, aus welchem Material seine "Schlägerbürste" gefertigt sein soll: "Eine aus Aluminium, eine aus Plastik. Musst du selber entscheiden, mit welcher du besser Tennis spielen kannst. Und dann muss jeder von uns die sieben Grundschläge durchspielen und der, der am meisten Bälle ins Feld spielt, hat gewonnen." Glaubt ihr, der Let's Dance-Star wird die Herausforderung annehmen? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / denisejessica.king Denise-Jessica König im Februar 2020

