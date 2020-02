Til Schweiger (56) will seine neue Liebe nicht mehr geheim halten! Ende Januar sorgte der Schauspieler für reichlich Spekulationen: Bei einer Box-Gala in Hamburg erschien der Regisseur und "Keinohrhasen"-Darsteller mit einer unbekannten Frau an seiner Seite. Wenige Tage später bestätigte er, dass es sich bei der 25-jährigen Sandra um seine neue Freundin handle. Jetzt teilte Til das erste Turtelbild mit seiner Liebsten im Netz!

Bereits bei der ersten öffentlichen Veranstaltung warf sich das Paar verliebte Blicke zu. Mit seinem neuen Instagram-Bild stellte der vierfache Vater die Grundschullehrerin nun auch seiner Community vor: Mit einem verschmitzten Lächeln blickt das Couple für ein Selfie in die Kamera! Während die Beauty auf dem Schwarz-Weiß-Schnappschuss vor Glück strahlt, hält sich der Tatort-Star verlegen ein Auge zu. Statt viele Worte zu verlieren, teilte Til darunter nur ein rotes Herz-Emoji.

Seine Follower sind über die Liebesbeziehung des 56-Jährigen noch immer ganz aus dem Häuschen. Unter den zahlreichen Kommentaren finden sich auch einige prominente Follower: "Ich freue mich für dich", schrieb beispielsweise Berlin - Tag & Nacht-Star Liza Waschke.

Instagram / tilschweiger Til Schweiger mit seiner Freundin Sandra, Februar 2020

ActionPress/Public Address Til Schweiger und Sandra, Januar 2020

Instagram / liza.waschke Liza Waschke im Januar 2020

