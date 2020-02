Joaquin Phoenix (45) konnte die Oscar-Verleihung sichtlich genießen! Am Sonntag wurde zum 92. Mal der beliebte Award verliehen und auch der Schauspieler zählte zu den glücklichen Gewinnern! Für seinen Film "Joker" räumte er den Preis in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" ab! Doch auch unabhängig davon schien Joaquin viel Spaß an dem Abend zu haben – vor allem mit seiner Verlobten Rooney Mara (34): Die beiden turtelten auf dem Event ganz verliebt!

Normalerweise demonstrieren Joaquin und seine Partnerin ihre Liebe eher selten in der Öffentlichkeit. Nun machten die zwei allerdings eine Ausnahme: Sie zeigten sich eng umschlungen vor den Fotografen. Und auch abseits des roten Teppichs wurden sie dabei erwischt, wie sie sich gegenseitig verliebt angrinsten.

Das Hollywood-Paar ist bereits seit knapp vier Jahren zusammen. Nachdem Rooney im Mai 2019 mit einem verdächtigen Ring an ihrem Finger gesichtet wurde, gab es immer wieder Gerüchte über eine Verlobung von ihr und Joaquin. Wenige Monate später berichteten mehrere Medien, dass der 45-Jährige um die Hand der Brünetten angehalten habe.

Getty Images Joaquin Phoenix und Rooney Mara bei den Oscars 2020

