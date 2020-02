Erfüllt sich in diesem Jahr Herzogin Meghans (38) Vorstellung vom perfekten Valentinstag? Bevor die ehemalige Schauspielerin Prinz Harry (35) heiratete, führte sie regelmäßig ihren Lifestyle-Blog "The Tig", auf dem sie nicht nur über Beauty-Themen schrieb, sondern auch Rezepte sammelte oder schlicht ihre Meinung zu bestimmten Dingen mit ihrer Community teilte. Über den Tag der Liebe verlor die 38-Jährige im Jahr 2015 ebenfalls ein paar Worte und dabei wurde klar: Neben einem Frühstück im Bett und einer kleinen Aufmerksamkeit wünscht sie sich für den 14. Februar keine allzu großen Liebesbekundungen!

"Ich bin total verrückt nach Valentinstag! Jedes Jahr wache ich an dem Tag auf und warte mit angehaltenem Atem darauf, geküsst zu werden", schrieb Meghan offensichtlich in romantischer Stimmung auf ihrer Website, wie The Sun jetzt berichtete. Was der Suits-Star für Ansprüche an seinen Partner stellt, verriet er in dem Beitrag außerdem: "Wenn es um Geschenke geht, zählt vor allem der Gedanke. Sei es ein Frühstück im Bett, ein handgeschriebener Liebesbrief oder eine einzelne Blume." Klingt ganz so, als ob ihr buchstäblicher Prince Charming all das leicht in die Realität umsetzen könnte.

Dazu dürfte Harry zumindest dieses Jahr bei seiner Gattin sein – immerhin ist sein Terminkalender seit dem Rückzug aus dem britischen Königshaus um einiges leerer. 2019 sah das noch anders aus. Damals flog der Blaublüter an Valentinstag zu einem Termin an den Polarkreis und kehrte erst am Abend wieder zu Meghan zurück. Damit feiert das Paar also den ersten gemeinsamen 14. Februar als verheiratetes Couple. Nur einer Forderung wird der 35-Jährige nicht nachkommen können: Die gebürtige US-Amerikanerin würde den Turtel-Feiertag gerne in Paris verbringen.

