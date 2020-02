Marco Cerullo (31) und Christina Graß (31) schweben auf Wolke sieben! Obwohl die beiden Turteltauben erst wenige Monate zusammen sind, hat der ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmer seiner Liebsten bereits die Frage aller Fragen gestellt: Im Live-TV kniete er vor der rothaarigen Schönheit nieder – und die überraschte TV-Bekanntheit sagte überglücklich Ja! Wie glücklich das frisch verlobte Paar aktuell ist, machen Marco und Christina im Netz deutlich.

Zu einem verkuschelten Pärchenbild mit seiner Christina im Arm macht Marco seinen Instagram-Fans noch einmal deutlich, dass er nicht ohne die ehemalige Miss Norddeutschland sein möchte: "Schatz. Mit dir habe ich eine wundervolle Frau gefunden. Du bist einfach perfekt, so wie du bist. Ich liebe dich." Und auch die 31-Jährige ist außer sich vor Glück. Nach ihrer Verlobung erinnert sich die Reality-TV-Bekanntheit an die Anfänge ihrer Liebe: "Ich hätte nie gedacht, dass eine Rose mal so eine große Bedeutung in meinem Leben haben würde. Sie hat uns bis zum Ende von 'Bachelor in Paradise' immer wieder einzigartige Momente beschert", schreibt sie auf Insta. Ihre besonderen Erlebnisse wollen Marco und Christina nun ein Leben lang gemeinsamen fortsetzen.

Besonders romantisch waren auch die Worte des Tattoo-Fans an seine Verlobte, als er seinen Antrag zum zweiten Mal stellte. Nachdem er in der Aufregung im TV die richtigen Worte vergessen hatte, wollte er diese Christina natürlich nicht vorenthalten: "Wir haben uns in sehr kurzer Zeit in allen Lebenslagen kennengelernt. Alles, was ich wollte, war, eine Frau zu finden, die mich genauso akzeptiert, wie ich bin. Und das machst du zu 150 Prozent."

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, TV-Bekanntheit

Hauter,Katrin/ ActionPress "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer Marco Cerullo und Christina Graß

Instagram / christina_grass_ Marco Cerullo und Christina Graß

