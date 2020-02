Zum Valentinstag lassen sich die Stars und Sternchen nicht lumpen! Es war die Sensation zum vergangenen Tag der Liebe: Musiker Kanye West (42) hatte seiner Liebsten Kim Kardashian (39) ein Privat-Konzert der Stimmlegende Kenny G organisiert. Auch Nick Jonas' (27) Schneemobil für Ehefrau Priyanka Chopra (37) hatte für mächtig Aufsehen gesorgt. Den Preis für das ausgefallenste Präsent in diesem Jahr geht wohl an Hailey Bieber (23): Das Model hat seinem Gatten Justin eine exklusive Figur im Wert von über 10.000 US-Dollar geschenkt!

Laut People hat die Beauty eine Kreation von Star-Künstler Dan Life erworben – Justin ist nun stolzer Besitzer eines funkelnden, Diamant-besetzten Eis am Stiel! Das etwa elf Zentimeter große Kunstwerk soll in Handarbeit mit über 12.000 Steinchen versehen worden sein. Dabei handelt es sich um eine echte Limited Edition: Der Schöpfer habe insgesamt nur zehn Stück davon hergestellt.

Die Ehe der Biebers läuft offenbar prächtig! Regelmäßig schwärmt der Erfolgsmusiker in den höchsten Tönen von seiner Göttergattin – und wie sehr sie ihn auch in schweren Zeiten unterstützen würde. Im Schlafzimmer haben die Turteltauben ebenfalls keine Probleme: "Wenn ich bei meiner Frau bin, haben wir gerne... ihr wisst schon, was wir machen. Es wird ziemlich wild. Das ist so ziemlich alles, was wir tun", plauderte Justin kürzlich während eines Konzerts aus.

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber am Silvesterabend 2019

Hailey und Justin Bieber in Miami Beach

Justin und Hailey Bieber bei der Premiere von "Seasons" in Los Angeles

