Er ist wohl der begehrteste Junggeselle Deutschlands und plaudert nun ganz offen über seine Dating-Präferenzen! Elyas M'Barek (37) ist nicht nur erfolgreicher Schauspieler, sondern auch ein absoluter Frauenschwarm. Über sein Liebesleben ist aktuell nicht viel bekannt, seit 2017 gilt er aber als Single. Ist er denn zurzeit überhaupt auf der Suche? In einem Interview verriet Elyas nun, auf welche Art Date er steht!

Auf der Premiere seines neuen Films "Nightlife", bei der auch Promiflash vor Ort war, gab der 37-Jährige preis, was für ein Dating-Typ er ist. Auf die Frage, ob der Beau eher auf klassische oder aufregende bis abenteuerliche Treffen steht, hatte Elyas eine ganz klare Antwort: "Ich stehe auf abenteuerliche!" Ist denn der 37-Jährige auch noch so richtig in Clubs und Bars auf der Pirsch?

Gegenüber Promiflash verriet der Leinwand-Star, dass er noch gern ausgehe. "Ich merke nur, mittlerweile bin ich immer der Älteste im Club", erklärte Elyas. Und genau aus diesem Grund meidet der beste Freund von Florian David Fitz (45) offenbar mittlerweile Diskotheken: "Ich gehe gar nicht mehr so wirklich in Clubs."

Getty Images Elyas M'Barek, Schauspieler

Getty Images Elyas M'Barek im April 2019

Getty Images Florian David Fitz und Elyas M'Barek im Februar 2018

