Heute regnet es Hunderte Küsse für Lucas Cordalis (52)! Seit sechs Jahren sind der Musiker und Daniela Katzenberger (33) ein Paar – und mittlerweile sind die beiden nicht nur Eheleute und Eltern der kleinen Sophia (4), sondern auch die besten Freunde, die gemeinsam jede Herausforderung meistern! Vor allem ihren Humor und ihren lockeren und liebevollen Umgang miteinander lieben die Fans der Turteltauben. Und jetzt dürfen diese sich über weiteren, witzigen Liebes-Content freuen: Zum Valentinstag hat sich die Kultblondine einen zuckersüßen Kuss-Überfall einfallen lassen!

Auf Instagram teilte die TV-Bekanntheit ein Video von sich und ihrem Partner, in dem dieser mit Liebe nur so überschüttet wird! Die Reality-Bekanntheit zauberte ein regelrechtes Kunstwerk auf Lucas' Gesicht: Sie schminkte sich die Lippen mit knallrotem Lippenstift – und busselte so ihren Ehemann ab. Das Resultat: Mehr als 15 Kuss-Abdrücke zieren Lucas' Gesicht! "Wir wünschen euch einen unfassbar schönen Valentinstag und ganz viele Küsse", schrieb Danni zu dem Clip.

Doch die Katze kann auch ganz romantisch: So teilte sie außerdem einen kleinen Zusammenschnitt aus den schönsten Fotos der vergangenen gemeinsamen Jahre. Darunter sind Aufnahmen, die den Beginn ihrer Beziehung zeigen, sowie ein süßes Familienfoto mit Töchterchen Sophia.

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Facebook / Lucas Cordalis Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit Lucas Cordalis und Tochter Sophia

