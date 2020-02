Große Trauer um Caroline Flack (40)! Samstag Abend ist bekannt geworden, dass die britische Moderatorin tot in ihrer Wohnung aufgefunden wurde. Einem Anwalt ihrer Familie zufolge habe sich der ehemalige Love Island-Host das Leben genommen. Nach dem Tod der 40-Jährigen kommen immer mehr Details ans Licht: Caroline sollte bald eine neue TV-Show moderieren – das Format ist nun komplett abgesagt worden.

Wie der Sender Channel 4 in einer Pressemeldung erklärt, wird die Ausstrahlung von "The Surjury" nicht stattfinden: "Wir sind geschockt und traurig, die tragischen Neuigkeiten von Carolines Tod zu hören. Unter diesen Umständen haben wir beschlossen, 'The Surjury' nicht auszustrahlen." In der Sendung hätten sich Personen des öffentlichen Lebens bei einer Jury um eine Beauty-OP beworben – Carolines Job wäre gewesen, die Anwärter der zwölfköpfigen Jury vorzustellen.

Nicht nur "The Surjury" ist gecancelt worden: Auch Carolines langjähriges Moderations-Projekt "Love Island" wird am Sonntagabend pausieren. "Nach sorgfältiger Beratung zwischen Carolines Vertretern und dem Produktionsteam haben wir beschlossen, die heutige 'Love Island'-Folge aus Respekt vor Carolines Familie nicht zu senden", verkündete ITV in einem Statement. Das Flirt-Format werde am Montag fortgesetzt werden – inklusive eines Gedenk-Momentsdie Verstorbene.

