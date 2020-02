Nimmt Michael Wendler (47) die Scherze auf seine Kosten doch gar nicht so ernst? Seit mehreren Wochen sorgt dieses Thema permanent für Schlagzeilen: Oliver Pocher (41) kann es einfach nicht lassen, beinahe jedes Posting des Schlagersängers und seiner Freundin Laura Müller (19) zu parodieren – und fand damit bereits zahlreiche Anhänger. Dies führte schließlich dazu, dass der Wendler dem Comedian mit einer Anzeige wegen Urheberrechtsverletzung und Beleidigung drohte. Doch brodelt es in dem Musiker vielleicht doch gar nicht so sehr? Dies glaubt zumindest seine Ex-Frau Claudia Norberg (49).

Promiflash traf die einstige Dschungelcamp-Bewohnerin bei der Fashionshow des Fashion Design-Instituts in Düsseldorf und plauderte mit ihr über die aktuelle mediale Aufmerksamkeit, die es wegen ihres einstigen Partners gibt. Dabei ist Claudia sich sicher: Michael würde die Witze über ihn und seine Laura gar nicht so schlimm finden, wie man meinen könnte: "Ich denke schon, dass der Michael da schon auch drüber lachen kann, ja klar. Ich glaube, die beiden kennen sich sogar aus der Vergangenheit – und ich weiß auch, dass die schon mal das eine oder andere nette Gespräch geführt haben", meinte die Blondine.

Sie selbst habe den Schlagabtausch ebenfalls verfolgt – und wolle Oli da keinen Vorwurf machen. Er sei schließlich ein Comedian: "Irgendwie glaube ich, muss jeder mal dran glauben und im Moment ist es gerade mein Noch-Ehemann. Ich glaube, das muss man alles mit einem zwinkernden Auge betrachten", gab sich Claudia entspannt. Denkt ihr, dass Michael die ganze Situation wirklich nicht so ernst nimmt? Stimmt in der Umfrage ab!

