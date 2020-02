Offenbar war die Altershürde doch zu groß! Nach rund zwei Jahren trennten sich kürzlich Hollywood-Legende Al Pacino (79) und seine Freundin Meital Dohan. Dabei wollte nicht der Filmstar das Beziehungsende, sondern die 40-jährige Schauspielerin. In einem Interview erläuterte sie nun die Gründe für ihren Wunsch nach dem Liebes-Aus. Es soll vor allem der Altersunterschied von stolzen 39 Jahren gewesen sein!

"Es ist schwierig, mit einem so alten Mann zusammen zu sein, selbst wenn es Al Pacino ist", gab die brünette Schauspielerin schonungslos offen gegenüber Times of Israel an. Sie glaube, dass trotz all ihrer Liebe die Beziehung nicht von Dauer hätte sein können. Allerdings nannte die 40-Jährige noch ein weiteres Problem: Al habe es offenbar nicht besonders gemocht, Geld für sie auszugeben. "Er hat mir nur Blumen gekauft", berichtete sie. Abschließend erklärte die Israelin, sie sei glücklich, dass sie eine Beziehung mit dem Hollywood-Star eingegangen sei. Nun hoffe sie, dass sie Freunde bleiben können.

Auch wenn es demnach momentan in der Liebe nicht so prickelnd für Al aussieht, glänzt der weltbekannte Schauspieler zumindest beruflich. Gerade erst erhielt er für seine Netflix-Produktion "The Irishman" eine Oscar-Nominierung. Und mit der Serie "Hunters" feiert das Film-Urgestein in der Hauptrolle bald Premiere auf Amazon Prime.

Getty Images Al Pacino und Meital Dohan bei der "The Irishman"-Premiere in Hollywood im Oktober 2019

Getty Images Al Pacino bei einer Pressekonferenz in Pasadena im Januar 2020

Getty Images Al Pacino, Logan Lerman und Jerrika Hinton bei der "Hunters"-Premiere in Pasadena im Januar 2020

