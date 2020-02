Heute Abend wird es gleich mehrere Überraschungs-Momente bei Big Brother geben! Seit mehr als zwei Wochen läuft das beliebte Reality-TV-Format wieder auf den Mattscheiben – 14 Normalo-Bewohner werden rund um die Uhr von Kameras überwacht, ob bei intimen Gesprächen oder witzigen Pranks. Am Montag wird der TV-Knast nun ganz schön aufgemischt: Es wartet nicht nur ein drastischer Bereichswechsel auf die "Big Brother"-Teilnehmer, sondern auch ein Doppel-Exit!

Es wird nämlich eng im Container! Cedric, Rebecca, René, Vanessa, Pat und Denny lebten bislang im Blockhaus – ohne jegliche Verbindung zur Außenwelt. Jetzt müssen sie laut Sat.1-Pressemitteilung aber alle ihre bisherige Bleibe verlassen und zu den anderen ins Glashaus ziehen. Ob der nun sehr eng gewordene Lebensraum für Zoff sorgt – oder bei den Glashaus-Neuankömmlingen die Nerven blank liegen, wenn sie die Bewertungen der Zuschauer zu Gesicht bekommen? Für Aufruhr wird aber mit Sicherheit der Exit sorgen – der erfolgt nämlich im Doppelpack! Bevor die Bewohner das aber wissen, stehen Pflegerin Cathleen und Tauchlehrerin Mareike auf der Abschussliste – das Telefon-Voting entscheidet darüber, wer das Format verlassen muss. Doch die zweite Person, die nicht länger Teil von "Big Brother" sein darf, wird sich dann aus den Bewertungen der Zuschauer ergeben – es kann also jeden treffen!

Doch welcher Bewohner kommt beim Publikum gerade nicht so gut an? Neben Mareike und Cathleen sehen die Promiflash-Leser auch zwei weitere TV-Teilnehmer auf den hinteren Rängen. In einer Umfrage fanden die User auch Single Maria unsympathisch. Ob sie ihre offenherzige Turtelei mit Mitbewohner Philipp die Zuschauerpunkte kostet? Auch Kung-Fu-Lehrer René kann nicht punkten – er gibt sich bislang besonders ruhig.

