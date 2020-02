Ashley Graham (32) schwelgt in Erinnerungen an ihre Schwangerschaft. Im vergangenen Jahr überraschte die TV-Bekanntheit ihre Fans mit erfreulichen Neuigkeiten: Sie und ihr Mann Justin Ervin erwarteten den ersten Nachwuchs. Im Januar hatte das Warten dann ein Ende – die Beauty brachte ihren Sohn Isaac Menelik Giovanni Ervin zur Welt. Jetzt würde das Plus-Size-Model die Zeit aber offenbar gerne noch mal zurückdrehen: Im Netz teilte sie ein Throwback-Bild mit prallem Babybauch!

"Schaue gerade meine Bildergalerie durch. Wie kann das erst vor ein paar Monaten gewesen sein?", fragte Ashley ihre Community auf Instagram. Der Schnappschuss zeigt die brünette Schönheit im Bikini, wie sie mit einem strahlenden Lächeln und dickem Bäuchlein am Pool posiert. Inzwischen trägt das Model ihren Sprössling nicht mehr im Bauch, sondern kann den Knirps in ihren Armen halten. Einige Momente in anderen Umständen scheint die 32-Jährige dennoch zu vermissen.

Seit der Geburt ihres Kindes hält die frischgebackene Mama ihre Follower mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden. Dabei spricht sie auch über die Schattenseiten nach der Entbindung: "Ich wollte euch zeigen, dass sie nicht nur Regenbögen und Schmetterlinge besteht", stellte die Neu-Mama klar. Beispielsweise gehöre Einwegunterwäsche inzwischen zu einem ihrer Must-haves.

Instagram / ashleygraham Ashley Grahams Throwback-Bild mit Babybauch

Getty Images Ashley Graham im September 2017

Instagram / ashleygraham Ashley Graham im Februar 2020

