Heute Abend wird im Fernsehen mal wieder gehatet, was das Zeug hält! Denn dann startet die zweite Staffel von "Roast Battle" – diesmal mit Ex-Dschungelcamp-Stars. Das Prinzip des Comedy-Central-Formats ist simpel: Zwei Promis treten gegeneinander an und versuchen den anderen mit kreativen Pointen und Beleidigungen zu demütigen. Den Anfang machen Melanie Müller (31) und Micaela Schäfer (36). Eigentlich sind die beiden Frauen ja miteinander befreundet – doch im Ring liefern sie sich einen explosiven Zickenkrieg!

Die TV-Bekanntheiten nutzen vor allem ihr Aussehen, um sich gegenseitig niederzumachen, wie eine Pressemitteilung der Sendung bereits andeutet: "Micaela ist so künstlich, die hat sogar Hausverbot bei der Bio Company", beginnt Melli ihren Diss. Aber bekanntermaßen ist auch die sogenannte Nacktschnecke nicht auf den Mund gefallen und weiß sich zu wehren: "Als du vom Baum der Hässlichkeit gefallen bist, hast du auch jeden Ast mitgenommen." Und bei diesen Anfeindungen bleibt es nicht: Mica wirft dem Ballermann-Star zum Beispiel sogar vor, eine brutale Schlägerin zu sein!

Allzu ernst haben die beiden die geflogenen Worte aber nicht genommen. Gegenüber Promiflash stellte Mica direkt klar: "Ich fand die Witze selber lustig und es steckt ja auch immer so ein bisschen Wahrheit dahinter. Ich kann über mich selbst sehr gut lachen." Ihre Busenfreundin dagegen habe schon ein paar Mal schlucken müssen. "Also Micaela kann schon echt hart austeilen. [...] Aber ich musste mich teilweise auch zusammenreißen, um nicht über ihre Witze zu lachen", erklärte die Zweifach-Mama.

Wehnert, Matthias Melanie Müller bei der Ü30-Après-Ski-Party in der Görlitzer Kulturbrauerei, Februar 2020

Splash News Micaela Schäfer, Erotikmodel

Instagram / melaniemuellerdschungel Melanie Müller, Sängerin

