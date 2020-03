Marco Cerullo (31) kann seine Liebe nur schwer in Worte fassen! Noch immer sieht der einstige Bachelorette-Boy die Welt durch eine rosarote Brille. Seit Dezember ist er jetzt mit Christina Graß (31) zusammen – die beiden sind inzwischen sogar bereits verlobt. Auch das Abenteuer Dschungelcamp hat das Paar bereits hinter sich. Marco zählte in diesem Jahr zum Busch-Cast, Christina hatte ihn begleitet. Heute erinnert sich der Beau an die vergangenen Wochen – und blickt total verliebt zurück.

Zu einem Foto, das in Australien geschossen wurde, schreibt Marco auf Instagram: "Es ist mittlerweile so lange her, als wir zwei da oben standen." In den letzten Monaten sei so viel Schönes passiert – für den 31-Jährigen wohl nur schwer zu begreifen. "Meine Liebe zu dir wird jeden Tag mehr. Du bist ein so wundervoller Mensch. Ich liebe dich", säuselt er weiter.

Christina lässt es sich selbstredend nicht nehmen, auf so eine romantische Botschaft zu antworten. "Verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Ich liebe dich auch über alles, mein Schatz", kommentiert sie den Beitrag und verziert ihre Reaktion mit einem Kuss-Emoji.

Anzeige

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Graß

Anzeige

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Graß im März 2020

Anzeige

Instagram / marcocerullo_official Christina Graß und Marco Cerullo

Was haltet ihr von so romantischen Botschaften im Netz? Einfach nur schön. Geht gar nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de