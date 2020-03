Na, wenn das kein üppiger Nachtisch wird! Aktuell nähert sich die Kult-Show Kitchen Impossible ihrem Staffelfinale. In einem großen Kampf sollen die Dauerkonkurrenten Tim Mälzer (49) und Tim Raue (45) Ende März aufeinandertreffen. Doch die beiden sind nicht immer knallharte Duell-Kontrahenten. Bei "Ready to beef!" fungieren sie als Team: Als Gastgeber und Juror schicken sie verschiedene Köche in die Schlacht am Herd. Jetzt ist auch klar, wann die Fans mit neuen Folgen des heiß ersehnten Formats rechnen können.

Schon direkt nach der finalen Episode von "Kitchen Impossible" soll die zweite Staffel des kulinarischen Ablegers online abrufbar sein! Wie RTL jetzt bekannt gegeben hat, werden die Folgen demnach ab dem 29. März auf dem sendereigenen Streamingdienst TVNow verfügbar sein. Hierzu verriet der Kölner Sender auch die anstehenden Sterne-Duelle: Alexander Herrmann (48) und Lukas Mraz werden den Koch-Ring für den ersten Wettkampf besteigen. Später sollen auch Max Strohe, Alexander Wulf und Yannic Stockhausen die Juroren von ihren Köstlichkeiten überzeugen.

Bis dahin heißt es aber noch, Zähne zusammenbeißen. Denn TV-Koch Tim hatte es sich in einer vergangenen Episode von "Kitchen Impossible" im Dezember mit einer Zuschauerin ziemlich verscherzt. "Einmal probieren bitte. Das passt auch von der Altersstruktur her mit dem Püree", warf er einer älteren Dame entgegen, als er sie von dem angerichteten Kartoffelbrei kosten ließ.

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Tim Raue und Tim Mälzer bei "Kitchen Impossible"

Anzeige

Getty Images / Christian Augustin Alexander Herrmann, "The Taste"-Star und Gourmet-Koch

Anzeige

TVNOW / Pervin Inan Sertas TV-Koch Tim Mälzer bei "Ready to beef!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de