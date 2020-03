Philipp Stehler (31), dein Freund und Helfer! Vor wenigen Augenblicken wurde verkündet: Das Team der TV-Serie "K11 - Die neuen Fälle" bekommt interessante Verstärkung: Neben den Kult-Kommissaren Michael Naseband und Alexandra Rietz (48) mischt demnächst Ex-Bachelorette-Boy Philipp unter den Ermittlern mit. Zusammen mit seinen Kollegen wird er sich in aufregende Kriminalfälle stürzen – was der einstige Rosenanwärter noch gar nicht so recht fassen kann.

Wie Sat.1 mitteilt, hätten die Dreharbeiten für das Crime-Format längst begonnen und Philipp habe bereits seinen Platz als Kripo-Beamter eingenommen. "Ich kenne 'K11' natürlich aus der Vergangenheit und habe es gern geschaut! Nun selber Teil des Kult-Teams sein zu können, ist superspannend und ich liebe meine neue Aufgabe", beteuert der Fitness-Influencer. Weitere Unterstützung erhält die Düsseldorfer Wache von Kommissarin Daniela Stamm. Die neuen Folgen werden noch in der ersten Hälfte des Jahres 2020 starten.

Was vielen Zuschauern möglicherweise entfallen sein könnte: Der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat ist wirklich Polizist von Beruf. Kein Wunder also, dass ihm diese Rolle besonders am Herzen liegt: "Ich kehre mit 'K11' quasi in meinen alten Job zurück und kann zwei Leidenschaften perfekt verbinden: TV und Polizeiarbeit."

Anzeige

Sat.1 / K11 - Die neuen Fälle Daniela Stamm, Michael Naseband, Alexandra Rietz und Philipp Stehler, "K11"-Kommissare

Anzeige

Sat.1 / K11 - Die neuen Fälle Daniela Stamm für "K11 - Die neuen Fälle"

Anzeige

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler im März 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de