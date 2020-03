Herzogin Meghan (38) ließ sich für ihren letzten Auftritt als Royal etwas ganz Besonderes einfallen! Am 9. März nahmen sie und ihr Ehemann Prinz Harry (35) am traditionellen Gottesdienst in der Westminster Abbey anlässlich des Commonwealth Day teil. Mit einem leuchtend grünen Kleid zog die ehemalige Schauspielerin mal wieder die Blicke auf sich. Doch Royal-Fans könnte dieser Look bekannt vorkommen: Prinzessin Diana (✝36) trug einst ein ganz ähnliches Outfit.

Mit ihrem grünen Emilia-Wickstead-Kleid und den farblich passenden Fascinator von William Chambers erinnerte Meghan stark an Harrys verstorbene Mutter: Diana trug 1982 bei der Trooping-the-Colour-Parade ebenfalls ein grünes Ensemble. Zu diesem Zeitpunkt war sie hochschwanger mit Prinz William (37) und versteckte ihren Bauch unter dem lockeren Schnitt. Auch Lady Di kombinierte damals einen kleinen Hut zum Dress.

Es war längst nicht das erste Mal, dass die Herzogin von Sussex einen ähnlichen Look wie einst Diana wählte. Meghans bekanntes Color-Blocking-Outfit von Anfang 2019 präsentierte ihre verstorbene Schwiegermutter bereits 1992 in einer ähnlichen Variante.

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Meghan, März 2020

Anzeige

Actionpress/ 7 JUILLET S.A.R.L. Die britische Königsfamilie, 1982

Anzeige

Paul Ellis/AFP/Getty Images, ActionPress/SIPA PRESS Collage: Herzogin Meghan 2019 und Prinzessin Diana 1992

Anzeige

Wie findet es es, dass Meghan gerne ähnliche Outfits wie Diana trägt? Mega! Nicht so gut. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de