Herzogin Meghan (38) ist nicht länger Repräsentantin des britischen Königshauses! Nachdem sie und ihr Mann Prinz Harry (35) am vergangenen Montag den Commonwealth-Day-Gottesdienst besuchten und damit ihren letzten Termin mit der Royal Family absolvierten, hatte die ehemalige Schauspielerin am Mittwoch noch einen Solo-Auftritt im Buckingham Palace. Dazu erschien sie in einem Kleid, das nicht nur ihre schlanke Silhouette betonte, sondern auch eine Art Hommage an ihre Zeit als Royal war und die Veranstaltung würdigte.

Das schwarze Etui-Dress, das Meghan trug, war ein Design des australischen Modelabels Scanlan Theodore. Und diese Wahl war laut Hello! kein Zufall. Schließlich sei Australien eines der Gründer-Länder des Commonwealth. Im Palast traf Meghan auf die Vertreter des Bündnisses, mit denen sie sich über die Zukunftspläne der Union – bestehend aus insgesamt 54 Ländern – austauschte.

Außerdem scheint sie mit ihrem Outfit auch den Kreis ihres Royal-Daseins zu schließen. Immerhin war Australien das erste Reiseziel, das sie und Harry nach der Hochzeit im Namen der britischen Königsfamilie ansteuerten. Im Oktober 2018 verbrachten sie dort mehrere Tage, bevor es weiter nach Neuseeland und Ozeanien ging.

