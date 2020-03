Verlangt Heidi Klum (46) ihren "Meeedchen" etwa zu viel ab? Vor wenigen Wochen ging ihre Castingshow Germany's next Topmodel in die mittlerweile 15. Runde. Bisher stand für die Kandidatinnen unter anderem ein Nacktshooting, ein Catwalk über Wasser, ein Shooting mit Spinnen und Co. und ein Laufsteg, bestehend aus Kieselsteinen oder Popcorn auf dem Programm. Dabei kamen einige der Mädels an ihre Grenzen. Im Promiflash-Interview verrieten jetzt zwei der Girls: Ob sie mit den Challenges überfordert sind?

Cassandra (27) glaubt, dass in der 15. Staffel auf jeden Fall mehr erwartet wird als bisher. "Gerade auch der Walk auf dem Pool. Den fand ich auch extrem heftig. Also das war wirklich nicht leicht und das gerade so am Anfang. Das ist, finde ich, eher ein Top-Ten-Walk", erklärte sie gegenüber Promiflash. Für sie persönlich sei das schon eine große Herausforderung gewesen.

Auch Marie (19) gab offen zu, dass der Anspruch in diesem Jahr ziemlich hoch sei. "Also gerade für so unerfahrene Models, wie wir es halt einfach noch sind... Das hat uns schon einige mentale breakdowns gekostet", verriet sie. Trotzdem sei sie der Meinung, dass sie sich alle bisher ganz gut geschlagen hätten.

Instagram / marie.gntm2020.official Marie, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2020

Instagram / cassandra.gntm2020.official Cassandra, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / marie.gntm2020.official GNTM-Kandidatin Marie



