Jetzt muss sich auch schon Germany's next Topmodel einschränken! Seit Wochen hält das Coronavirus die ganze Welt in Atem. Nachdem bereits zahlreiche Großveranstaltungen abgesagt wurden und die Menschen sich nicht mehr in großen Massen aufhalten sollen, hat es nun auch Heidi Klums (46) Model-Castingshow getroffen. In einem Statement verkündet jetzt der Sender, womit viele Fans schon gerechnet habe: Das große Finale von "Germany's next Topmodel" wird dieses Jahr in einem kleinen TV-Studio stattfinden!

Wie ProSieben in einer Pressemitteilung jetzt verlauten lässt, wird das GNTM-Girl 2020 Mitte Mai "im kleinen Kreis" gekürt. Die Final-Show wird demnach in ein klassisches Fernsehstudio verlegt. In den vergangenen Jahren fand der große Showdown meist in einer großen Arena statt. In einem Statement betonte die Modelmama aber, dass Vorsicht jetzt der beste Schutz sei.

"Es ist superschade, dass wir das GNTM-Finale nicht in einer riesigen Halle mit Publikum feiern können. Aber der Schutz der GNTM-Fans ist wichtiger. Wir werden uns trotzdem wilde, große, verrückte Dinge ausdenken, damit das Finale richtig viel Spaß macht. Danke für euer Verständnis", kündigt die 46-Jährige in einer Erklärung an.

Getty Images Heidi Klum, Model

ActionPress Die Finalistinnen im "Germany's next Topmodel"-Finale 2019

Getty Images Heidi Klum im "Germany's next Topmodel"-Finale 2019



