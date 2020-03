Endlich wieder schöne Neuigkeiten von Meghan McCain (35)! Die Journalistin hat ein besonders schweres Jahr hinter sich. Im vergangenen Sommer gab die Tochter von US-Politiker John McCain (✝81) bekannt, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hat – für die Moderatorin natürlich ein schwerer Schlag. Jetzt hat Meghan aber wieder allen Grund zur Freude: Sie und ihr Ehemann Ben Domenech erwarten ein Kind!

Das gab die "The View"-Moderatorin jetzt selbst via Instagram bekannt: "Mein Ehemann Ben und ich sind überglücklich, erfahren zu haben, dass ich schwanger bin. Obwohl ich nicht gedacht hätte, meine Schwangerschaft so zu verkünden, freuen wir und unsere Familien uns, diese Nachricht mit euch teilen zu können." Wie weit die 35-Jährige in ihrer Schwangerschaft bereits ist und ob sie und Ben sich auf ein Mädchen oder einen Jungen freuen können, verriet sie bisher noch nicht.

In den kommenden Monaten wird Meghan zur Sicherheit ihres Babys in Isolation bleiben. Ihren Job bei "The View" wird sie allerdings trotzdem nicht aufgeben müssen: Meghan wird von Zuhause in die Sendung zugeschaltet.

Getty Images Meghan McCain im Februar 2018

Getty Images Meghan McCain, Journalistin

Getty Images Meghan McCain in New York im November 2019



