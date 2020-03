Kate Hudson (40) gönnt sich einen Spaziergang mit ihren Kids! Die Schauspielerin ist stolze Mutter von zwei Söhnen und einer Tochter. In einem Interview im vergangenen Jahr verriet sie jedoch, manchmal das Gefühl zu haben, als würde zuhause nicht nur ein Trio, sondern gleich 3.000 Kinder auf sie warten. Nichtsdestotrotz würde sie versuchen, so viel Zeit wie möglich mit ihnen zu verbringen. So auch am vergangenen Sonntag: Kate ging mit ihrem Nachwuchs an die frische Luft!

Paparazzi erwischten die Rasselbande in Los Angeles bei einem kleinen Ausflug. Die Familie wollte sich ganz offensichtlich mal die Beine vertreten: Die "Bride Wars – Beste Feindinnen"-Darstellerin trug einen Strohhut und ein Sommerkleid und schob ihr Nesthäkchen Rani Rose Hudson Fujikawa (1) im Kinderwagen. Ihre Söhne rollten ebenfalls durch die Straßen: Bingham Hawn Bellamy (8) war auf einem Roller unterwegs und Ryder Robinson (16) fuhr ganz entspannt auf einem Skateboard.

Obwohl Kate mit ihren Kindern alle Hände voll zu tun hat, genießt sie das Muttersein offenbar sehr. Sie wäre sogar offen für weiteren Nachwuchs: "Ich finde, es ist noch zu früh für mich, ein viertes Baby auszuschließen. Ich weiß nicht, ob ich schon durch bin mit dem Kinderkriegen", erzählte sie erst im Februar in der Talkshow von Ellen DeGeneres (62).

Kate Hudson mit ihren Kindern in Los Angeles im März 2020

Kate Hudson in Los Angeles im März 2020

Kate Hudson in Los Angeles im März 2020



