Nächste Woche erreichen die Big Brother-Bewohner die Halbzeit in Folge 50. In der Sendung vom vergangenen Mittwoch machte Glatzenträgerin Michelle dem Eventmanager Philipp Kalisch eine eifersüchtige Szene – er solle hier niemand anderen mehr umarmen. Dafür kassierte sie von dem muskulösen Schönling Spott. Mitbewohnerin Gina Beckmann und er machten sich über die Aktion lustig. Ob sie damit Sympathie-Punkte sammeln konnten? Am Ende des Artikels könnt ihr für euren Lieblingskandidaten der zwölf Verbliebenen abstimmen.

Der letzte Show-Teilnehmer, der die Koffer gepackt hat, war DSDS-Sänger Menowin Fröhlich (32). Er brach das TV-Experiment freiwillig ab, da er seine Familie zu sehr vermissen würde. Eines seiner Ziele war, bei "Big Brother" abzuspecken. Immerhin konnte er in der kurzen Zeit, die er dabei war, zehn Kilo loswerden. Er wolle aber auch zuhause weiter an seinem Gewichtsverlust arbeiten. Durch seinen Auszug sind seine Konkurrenten dem Sieg nun einen Schritt näher.

Am Mittwoch wurde darüber hinaus das Wiegenfest von Die Bachelorette-Träumer Serkan Yavuz (27) gefeiert. Doch statt des Geburtstagkindes standen Vanessa und Romana Hoffmann im Mittelpunkt, die in einen heftigen Streit gerieten. Die Barkeeperin habe gehört, dass die Österreicherin sie in der letzten Entscheidung nominieren wollte, deswegen stellte sie die 40-Jährige zur Rede. Jetzt seid ihr gefragt: Wer ist nach Menowins Auszug euer Liebling? Stimmt ab!

Anzeige

SAT.1 Szene aus "Big Brother"

Anzeige

SAT.1 "Big Brother"-Kandidatin Jade Übach

Anzeige

SAT.1 Szene aus "Big Brother"

Wer ist euer "Big Brother"-Favorit? Jade Cedric Gina Denny Rebecca Pat Michelle Philipp Vanessa Tim Serkan Romana Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de