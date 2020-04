Steht da etwa eine süße Familien-Reunion an? Seit über zwei Jahren haben Jennifer Frankhauser (27) und Halbschwester Daniela Katzenberger (33) keinen Kontakt mehr: Die einstige Dschungelkönigin wirft der Kultblondine vor, sie nach dem Tod ihres Vaters in der Trauerphase im Stich gelassen zu haben. Eine, die sich seither wünscht, dass wieder Friede bei den beiden einkehrt, ist ihre Mutter Iris Klein (52) – vor einer Weile startete sie sogar einen heimlichen Versöhnungsversuch, der heute im TV gezeigt wird. Die erste Annäherung scheint sogar Früchte zu tragen – denn auch Jenny wünscht sich endlich Katzenfrieden!

In der zweiten Folge des Reality-Formats "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" werden am Mittwochabend Szenen von Iris Kleins Geburtstagsfeier im vergangenen Sommer gezeigt. Sie lockte sowohl Dani als auch Jenny auf ihre Fete – doch die beiden blieben eisern auf Abstand. Allerdings ist seitdem etwas Zeit vergangen und die Streithennen haben in kleinen Botschaften auf Social Media angedeutet, sich zu vermissen! Im Interview mit RTL spricht Jenny jetzt sogar von ihrem Versöhnungswunsch: "Wir haben uns auf Instagram schon ein bisschen angenähert. Ich habe gepostet, dass ich sie vermisse und umgekehrt. Wir haben uns beide vermisst, das weiß ich auch. Ich wünsche mir einfach für die Zukunft, dass Frieden herrscht."

Im Falle einer Aussöhnung könnte Jenny auch ein weiteres Familienmitglied wieder in die Arme schließen: Danis Tochter Sophia Cordalis (4). Wie die Katze Promiflash verriet, vermisst die Vierjährige ihre "Tante Jennifer" schon sehr.

"Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca", seit 25. März immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei TVNow verfügbar

RTL2 Iris Klein und Jenny Frankhauser bei "Familienglück auf Mallorca"

Getty Images Die Halbschwestern Daniela Katzenberger und Jennifer Frankhauser 2014

RTL2 Jenny Frankhauser mit Lucas und Sophia Cordalis



