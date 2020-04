Drakes (33) Papa-Sohn-Aufnahmen amüsieren die Fans! Obwohl Adonis Graham mittlerweile schon zwei Jahre alt ist, hatte der US-Sänger seinen Jungen bisher komplett aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Jetzt bekam der kleine Mann aber seinen ersten offiziellen Internet-Auftritt: Drake teilte kürzlich erste Bilder. Die Community freut sich über das süße Familien-Update – und ist dabei aber vor allem von einem Detail total fasziniert: Adonis sieht aus wie eine Mini-Version von Tennis-Legende Boris Becker (52)!

Unter einem Promiflash-Beitrag auf Facebook sind sich viele Fans einig, dass die blauen Augen und die blonde Lockenmähne des Kleinkindes total an den Sportler erinnern. "Könnte auch ein Boris-Becker-Sprössling sein", kommentiert eine Userin beispielsweise und verweist dabei auf alte Fotos von Boris' mittlerweile erwachsener Tochter Anna Ermakova (20). "Wie der Papa", witzelt auch ein anderer Fan, der sich Drakes Söhnchen offenbar anders vorgestellt hatte.

Auch wenn der 33-Jährige seinen Nachwuchs bisher nicht gezeigt hatte, hatten Quellen aus seinem Umfeld in der Vergangenheit öfters verlauten lassen, dass er gar nicht genug von Adonis bekommen könne. "Er möchte den Kleinen so oft wie möglich sehen und so ihre Beziehung stärken", verriet ein Insider 2019 gegenüber TMZ. Anrufe über FaceTime seien mittlerweile an der Tagesordnung.

Instagram / champagnepapi Adonis, Sohn von Rapper Drake

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova, Model

Getty Images Drake



