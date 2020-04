Falko Ochsenknecht (35) ist sein damaliger Abschied von Berlin - Tag & Nacht extrem schwergefallen. Als Ole war der Schauspieler über sechs Jahre lang ein festes Mitglied im Cast der Daily. 2017 mussten sich die Fans dann von der Figur verabschieden: Der Charakter des Ole wurde damals aus der Serie rausgeschrieben. Doch jetzt die Überraschung: Der 35-Jährige kehrt wieder zu BTN zurück – ein extrem freudiger Moment für den Laiendarsteller. Denn damals ist Falko sein unfreiwilliger Ausstieg alles andere als leicht gefallen!

Kurz nach seinem Serien-Exit sprach Falko mit Promiflash über das abrupte Ende seiner jahrelangen BTN-Anstellung: "Mein komplettes Leben hat sich auf den Kopf gestellt. Ich stelle mir die Frage, lag es an mir, kam ich beim Publikum nicht mehr an?", erklärte er 2018 in einem Interview. Auch wenn ihn das damalige TV-Ende sehr mitnahm, blickte er stets mit Freude zurück. Mit Tränen in den Augen offenbarte er: "Es war etwas Besonderes, eine emotionale Bindung zwischen uns allen, die vergisst man nicht. [...] Bei meiner Abschiedsszene kam plötzlich die Produktion reingestürmt, sie haben gejubelt und geklatscht, da bin ich heute noch dankbar."

Auch vor zwei Jahren hat Falko eine Rückkehr ans Set nicht ausgeschlossen: "Wenn mich die Produktion braucht, dann helfe ich ihnen gerne. Am Format hängt ja doch mein Herz", stellte er klar. Und sein Comeback feiert er nun auch nicht alleine: Sein BTN-Buddy und Kollege Fernando Dela Vega, besser bekannt als Fabrizio, kehrt ebenfalls zurück!

Anzeige

Instagram / falkoochsenknecht_offiziell Falko Ochsenknecht, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Anzeige

RTL2 Falko Ochsenknecht, Ole-Darsteller bei "Berlin - Tag & Nacht"

Anzeige

Facebook / falko.ochsenknecht.3 Fernando Dela Vega und Falko Ochsenknecht im Juni 2014



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de