Patricia Kelly (50) zeigt sich von ihrer rebellischen Seite! Gemeinsam mit ihren Geschwistern und Eltern zog die Sängerin zwischen 1974 und 1994 als Straßenmusikerin durchs Land. Mit bekannten Hits wie "An Angel" begeistert die Kelly Family noch heute zahlreiche Zuschauer in ausverkauften Hallen. In der Vergangenheit präsentierte sich die Musikerin allerdings nicht immer als Engel – ganz im Gegenteil: Patricia hat sogar schon mal absichtlich das Auto eines Fans beschädigt!

"Ich bin eigentlich ein friedlicher Mensch. Aber es gab Mitte der 90er Jahre eine Phase, in der es mir wirklich nicht gut ging", verriet Patricia in der MDR-Talkshow Riverboat. Der Erfolg habe die Künstlerin durchaus verändert und sie sei damals frustriert und deprimiert gewesen. In einem Buch habe sie dann gelesen, dass es wichtig sei, die angestaute Wut herauszulassen, ohne anderen Menschen dabei wehzutun. "Ich bin dann mal auf ein Auto gesprungen von Fans, die uns verfolgt haben. Ich habe das Auto einfach kaputt gehämmert", erzählte die zweifache Mutter.

Den Insassen sei zwar nichts passiert, aber für Patricia bewirkte der kurze Ausraster eine wahre Erleichterung: "Für mich war es ein gutes Gefühl", erinnerte sich die Blondine zurück. Als Entschädigung hätten die beiden Betroffenen damals umgerechnet rund 1500 Euro bekommen.

Anzeige

ActionPress Patricia Kelly, Mitglied der Kelly Family

Anzeige

ActionPress Patricia Kelly im Februar 2020

Anzeige

Instagram / patriciakelly.official Patricia Kelly im Februar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de