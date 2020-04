Seit einigen Jahren sind Lisa und Lena (17) aus dem Netz nicht mehr wegzudenken. Mit ihren TikTok-Clips, damals noch Musical.ly, wurden die beiden über Nacht zu Stars. Nach ihrem Aus auf der Plattform ist es bei den Zwillingen nicht gerade ruhiger geworden, denn sie sind immer noch ziemlich aktiv auf Social Media unterwegs. Mit niedlichen Throwback-Pics geben Lisa und Lena ihren Fans jetzt einen Einblick in ihre Kindheit!

Auf seinem Instagram-Account teilt das Power-Duo ein paar witzige Schnappschüsse aus früheren Tage. Mit coolen Sonnenbrillen und lässigen Hüten posieren die beiden schon wie richtige Profis. Vor allem eine der beiden hatte ein ganz klares Faible. "Lena war so besessen von Smileys", schreiben die Twins in ihrem Beitrag und wünschen damit ihren Fans frohe Ostern.

Schon bald können die Supporter der beiden ihre Stars wieder live bestaunen. Die diesjährigen deutschen Kids' Choice Awards am 12. April werden nämlich von Lisa und Lena moderiert. Zwar werden die zwei an der Seite von Jan Köppen (37) nicht vor einem großen Livepublikum durch die Awardshow führen, dafür kann die Community das Spektakel via Livestream im Netz verfolgen.

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena als Kinder

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena, Netz-Stars



