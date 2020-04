Bekah Martinez teilt neue Details zu ihrer Schwangerschaft! Nach ihrem Rauswurf in der US-amerikanischen Version von Der Bachelor lernte die Beauty ihren Freund Grayston Leonard kennen und lieben. Im Februar 2019 kam ihre erste Tochter Ruth zur Welt. Inzwischen ist der Reality-TV-Star mit Baby Nummer zwei schwanger. Im Netz hält die dunkelhaarige Schönheit ihre Fans mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden. Jetzt hat Bekah das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes ausgeplaudert!

Bei einem gemütlichen Picknick im Hinterhof lüftete Bekah am Dienstag das Geheimnis. Während die Influencerin auf ihrem aktuellen Instagram-Bild liebevoll ihren Babybauch streichelt, hält ihr Partner Grayston ein Schild mit der Aufschrift "Oh Boy!" in die Höhe. Die werdenden Zweifach-Eltern erwarten einen Jungen. Während sie um die Wette lächeln, erstrahlen ihre beiden Gläser und die Tischdecke in blauem Glanz.

Lange braucht sich das Trio nicht mehr zu gedulden, bis die einjährige Ruth eine große Schwester ist. In einem Instagram-Video erklärte Bekah: "Diese Schwangerschaft ist bereits wie Tag und Nacht im Vergleich zu unserer ersten!" Mit Baby Nummer eins sei die TV-Bekanntheit noch unsicher gewesen, weil sie ihren Partner noch nicht allzu lange kannte.

Instagram / bekah Bekah Martinez und ihr Freund Grayston Leonard, April 2020

Instagram / bekah Bekah Martinez im April 2020

Instagram / bekah Bekah Martinez mit ihrer Tochter Ruth, Ostern 2020



