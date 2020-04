Demi Lovato (27) und Sam Smith (27) bringen tatsächlich einen gemeinsamen Song heraus! Beide Sänger sind erfolgreich im Musikgeschäft. Während Demi erst kürzlich ihr neues Lied "I Love Me" veröffentlichte, bracht Sam im Februar die Ballade "To Die For" heraus. Jetzt melden sich der Brite und die Amerikanerin zurück: Gemeinsam veröffentlichen sie eine Single, worüber ihre Fans schon spekuliert hatten.

Auf den Instagram-Kanälen der beiden Künstler wurde jetzt ein Foto veröffentlicht, dass den gemeinsamen Song ankündigt. Auf dem Bild sind Sam und Demi in weißen Trainingsanzügen zu sehen. Beiden stemmen die Hände in die Hüften und schauen in die Ferne. Um den Hals tragen sie Medaillen. "I'm Ready" soll die Single heißen, die am Freitag erscheinen wird. "Ich bin unglaublich glücklich, dieses Lied mit meiner großartigen und talentierten Freundin zu veröffentlichen", freut sich Sam in der Bildunterschrift.

Fans der beiden hatten schon darüber spekuliert, ob es eine Zusammenarbeit der beiden Interpreten geben würde. Auf Twitter schrieb der 27-Jährige Demi erst kürzlich: "Bist du bereit?", die daraufhin mit "I'm Ready" (zu Deutsch: Ich bin bereit) antwortete, dem Titel des gemeinsamen Songs. Für die Follower der beiden war da bereits klar, dass die beiden zusammenarbeiten werden. "Ein Duett, auf das die Welt gewartet hat", schrieb ein Nutzer.

Xavier Collin/Image Press Agency Sängerin Demi Lovato im Oktober 2018

Getty Images Sam Smith im September 2019 in Los Angeles

Getty Images Sängerin Demi Lovato



