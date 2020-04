Große Trauer bei Bella Thorne (22)! 2007 hatte die Schauspielerin einen herben Verlust zu verkraften: Ihr Vater Delancey Reinaldo "Rey" Thorne kam mit gerade einmal 44 Jahren bei einem Motorradunfall ums Leben. Damals war die Disney-Bekanntheit neun Jahre alt. Wie sehr die Seriendarstellerin noch heute an der Tragödie leidet, machte sie in der Vergangenheit in Interviews immer wieder deutlich. Anlässlich des 13. Todestags ihres Vaters widmete Bella ihm nun emotionale Worte im Netz!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Musikerin am Donnerstag Schnappschüsse von ihrem Papa. Darunter ist ein Foto, das sie als Baby auf dessen Arm zeigt, sowie eine weitere Aufnahme der ganzen Familie. Noch rührender als der Rückblick in Form von Bildern ist die Bildunterschrift: "Heute bist du gestorben. Und morgen bleiben uns nur noch die Überreste von dir. Ich hoffe, du schwebst irgendwo am Himmel oder als dieser schöne Vogel, der du immer sein wolltest. Ich möchte sagen, dass die Zeit heilt, aber es sind Jahre vergangen und ich fühle mich ohne dich noch immer gebrochen", trauerte Bella. In weiteren Zeilen drückte sie ihren Wunsch aus, jede Nacht von ihrem Vater zu träumen.

Wie sehr ihr der Todestag zusetzt, ahnte wohl auch Bellas Partner Benjamin Mascolo (26): Er schickte seiner Freundin und deren Schwester Dani Blumen und eine rührende Karte: "An die wunderschönsten und erstaunlichsten Töchter, die sich euer Vater jemals hätte erträumen können. Ich bin mir zu einhundert Prozent sicher, dass er stolz auf euch und die starken Frauen ist, die ihr geworden seid", heißt es in dem Schreiben.

Instagram / bellathorne Bellas Thornes Vater Delancey Reinaldo

Instagram / bellathorne Bella Thornes Familie

Instagram / bellathorne Benjamin Mascolos Geschenk an Bella Thorne



