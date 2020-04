Kuppelshow-Fans kennen sie ganz bestimmt: Christina Graß (31) suchte 2019 erst bei Der Bachelor und anschließend auch bei Bachelor in Paradise hartnäckig die große Liebe – und fand sie tatsächlich auch in ihrem Reality-TV-Kollegen Marco Cerullo (31)! Die Turteltauben sind überglücklich miteinander und vor Kurzem sogar schon zusammengezogen. Doch obwohl Christina am Ende tatsächlich den perfekten Partner gefunden hat, wirkt sich ihre Zeit im Fernsehen nun auch negativ auf ihr Leben aus: Die 31-Jährige bekommt keinen Job mehr in ihrer ursprünglichen Branche, der Pharmaindustrie!

Trotz zahlreicher Bewerbungen, um wieder als Pharmareferentin durchstarten zu können, habe Christina nur Absagen bekommen. Der Grund: ihre Vergangenheit als Kuppelshow-Star! "Wenn ich dann mal ein Bewerbungsgespräch über Skype oder auch Telefon hatte, dann ist es wirklich sehr lange Thema gewesen, was ich da gemacht habe, warum ich das gemacht habe und wie ich mir das zukünftig vorstelle und so weiter", schilderte sie jetzt im Promiflash-Interview. Deshalb ist die Beauty sich sicher: "Wenn das Thema halt sehr im Vordergrund steht, dann erweckt das für mich den Eindruck, dass es einfach damit zusammenhängt, dass ein Unternehmen dann sagt: 'Hm, das ist uns zu heikel.'"

Auch wenn Christina sehr gerne wieder als Pharmareferentin arbeiten würde, habe sie auch Verständnis für die Arbeitgeber, denen das Einstellen eines Reality-TV-Stars zu kritisch ist. "Das kann ich ja auch alles verstehen, dass die sich dann denken, dass ich dann ab und an nicht da bin. Ich bin aber der Meinung, dass man das mit Urlaub kombinieren kann. Da gibt es immer Möglichkeiten und es ist ja auch nicht so, dass man in 30 Formaten pro Jahr ist und dann dauerhaft ausfällt", stellte die Hobby-Reiterin klar. Hättet ihr gedacht, dass ihre Kuppelshow-Vergangenheit ein Problem darstellt? Stimmt ab!

Anzeige

MG RTL D Christina Graß, Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Instagram / christina_grass_ Christina Graß, bekannt aus "Bachelor in Paradise"

Anzeige

Instagram / christina_grass_ Christina Graß, bekannt aus "Der Bachelor"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de